Uppgifter: Real Madrid tittar redan på ersättare

Trent Alexander Arnold har inte varit någon succé i Real Madrid.

Redan nu uppges storklubben titta på Romas brasse Wesley som ett alternativ på högerbacksplatsen.

Foto: Bildbyrån

Det var i somras som Real Madrid värvade Trent Alexander Arnold från Liverpool.

Men högerbacken har inte rosat marknaden då engelsmannen varit mycket skadad.

Nu kan spanska storklubben vara villiga att ta in en ny spelare på positionen.

Det är Talksport som skriver att Romas brasse Wesley är på tapeten för Real Madrid.

22-åringen kom från Flamengo i somras och har hunnit med tre mål på 14 matcher för Serie A-klubben.