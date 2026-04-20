Tysk media: Tre Bundesliga-klubbar ute efter Yohanna

Zadok Yohanna fortsätter att dra till sig intresse.

Zadok Yohanna blev uppmärksammad redan under Svenska cupen efter sin uppvisning mot BK Häcken med två drömmål. Därefter har den nigerianska yttern fortsatt att glänsa. I den allsvenska premiären hemma mot Halmstads BK var 18-åringen stekhet och avgjorde även matchen med sitt 2-1-mål.

Sedan dess har FotbollDirekt bland annat kunnat rapportera om att det finns intresse från en av Portugals största klubbar samt flera klubbar i både Premier League och Bundesliga. Lägg där till att FD har kunnat rapportera om att AIK kräver omkring 150 miljoner kronor för sin megatalang.

Nu har intresset växt ytterligare.

Enligt tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg, som medverkade i podcasten ”Transfer update”, visar tre Bundesliga-klubbar intresse för nigerianen. Det handlar om Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen och RB Leipzig.

Uppgifterna gör gällande att den tyska trion är konkret intresserade av att värva Yohanna samt att de följer talangen noga.

Blir det möjligt vill alla klubbar värva 18-åringen redan under sommarens transferfönster. Zadok Yohanna anslöt till AIK under fjolåret och har kontrakt fram till 2029.