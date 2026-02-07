Uppgifter: Real Madrid visar nytt intresse för Konaté

Hans kontrakt löper ut till sommaren.

Då kan Ibrahima Konaté vara på väg till Real Madrid – igen.

Det rapporterar spanska Marca.

Foto: Alamy

Under sommaren går Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Premier League-mästarna jobbat för att förlänga mittbackens kontrakt, men hittills inte lyckats kommat överens.

Under fjolåret gjorde spansk media gällande tt fransmannen var på väg till La Liga och Real Madrid – vilket alltså inte blev av. Någon övergång blev det inte heller under vinterfönstret mittbacken ser nu ut att lämna Merseyside genom en bosman-transfer.

Nu skriver spanska Marca att Real Madrid har tagit kontakt med Konates representanter för en eventuell övergång till sommaren vilket innebär att man har förnyat sitt intresse. Detta uppges man delvis göra på grund av att både David Alaba och Antonio Rüdigers avtal löper ut till sommaren.