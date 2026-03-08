Uppgifter: Real Madrids beslut kring Rodri

Rodri, 29, har kopplats ihop med Real Madrid.

Men ”Los Blancos” vill inte värva mittfältaren.

Det rapporterar AS.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid och Rodri har kopplats ihop ett flertal gånger både i fjol och i år. Samtidigt som Reals klubbpresident Florentino Perez uppges vara intresserad av att värva Manchester City-stjärnan, ska han inte finnas på önskelistan.

Enligt den spanska tidningen AS vill Real Madrid förstärka på mittfältet men Rodri anses inte vara en av kandidaterna inför sommarens transferfönster. Det ska bero på att 29-åringens kontrakt med City sträcker sig till 2027.

AS skriver vidare att i stället för Rodri, lyfts spelare som Crystal Palaces Adam Wharton, AZ:s Kees Smith och PSG:s Vitinha som potentiella Real Madrid-värvningar.