Uppgifter: Real Madrids Rodri-värvning kan dröja

Rodri uppges vara på väg till Real Madrid i sommar.

Däremot kan en sådan flytt dröja.

Enligt El Nacional vill klubbpresidenten Florentino Pérez se om mittfältaren hittar formen innan en värvning blir aktuell.

Foto: Bildbyrån

Rodris framtid i Manchester City ser ut att bli en av sommarens stora transferfrågor. Den spanska mittfältaren, som varit en nyckelspelare under Pep Guardiola, närmar sig slutet av sitt kontrakt och görs aktuell för en flytt från England.

Efter korsbandsskadan han ådrog sig under hösten 2024 har 29-åringen haft en period med begränsad speltid och återkommande fysiska problem. Det har även gjort att en av många intressenter till spanjoren nu har fått något kallare fötter.

Lyssnar man till tidningen El Nacional vill Real Madrids klubbpresident Florentino Pérez vänta och se om Rodri hittar tillbaka till sin forna form innan klubben ger sig i kast med en eventuell värvning.

Däremot sägs mittfältaren själv vara inställd på en flytt tillbaka till Spanien och sägs vara redo att iklä sig Real Madrid-tröjan.

Totalt sett står Rodri noterad för spel i 288 matcher med Manchester City, i vilka det har blivit 27 mål och 32 assist.