Uppgifter: Real-stjärnan missnöjd – kan lämna redan i vinter

Vinicius Júnior uppges vara missnöjd i Real Madrid.

Så pass missnöjd att han överväger att lämna den spanska storklubben.

En flytt kan bli aktuell redan i kommande januarifönster.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Júnior har haft en tuff inledning under nye tränaren Xabi Alonso.

Visst har brassen stått för två mål och två assist på fem La Liga-matcher, men i senaste matchen, när han blev utbytt på nytt, visade han stor frustration.

El Chiringuito TV rapporterar nu att brassen är missnöjd över sin situation i storklubben under Alonso och att han överväger sin framtid.

Vinicius Júnior ska enligt uppgifterna vara beredd att lämna storklubben redan i januari, ifall inte situationen förbättras.

25-åringne sitter på ett kontrakt med Real Madrid som sträcker sig fram till sommaren 2027.

Real Madrid toppar La Liga efter fem omgångar, detta med fem raka vinster.