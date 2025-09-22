Uppgifter: Real-stjärnan missnöjd – kan lämna redan i vinter
Vinicius Júnior uppges vara missnöjd i Real Madrid.
Så pass missnöjd att han överväger att lämna den spanska storklubben.
En flytt kan bli aktuell redan i kommande januarifönster.
Vinicius Júnior har haft en tuff inledning under nye tränaren Xabi Alonso.
Visst har brassen stått för två mål och två assist på fem La Liga-matcher, men i senaste matchen, när han blev utbytt på nytt, visade han stor frustration.
El Chiringuito TV rapporterar nu att brassen är missnöjd över sin situation i storklubben under Alonso och att han överväger sin framtid.
Vinicius Júnior ska enligt uppgifterna vara beredd att lämna storklubben redan i januari, ifall inte situationen förbättras.
25-åringne sitter på ett kontrakt med Real Madrid som sträcker sig fram till sommaren 2027.
Real Madrid toppar La Liga efter fem omgångar, detta med fem raka vinster.
