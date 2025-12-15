Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Reguilón till Inter Miami

Nilo Ek
Inter Miami har hittat sin ersättare till Jordi Alba.
Sergio Reguilón ansluter till MLS-klubben.

Foto: Alamy

För en månad sedan bekräftade vänsterbacken Jordi Alba att han lägger skorna på hyllan. Nu har Inter Miami hittat sin ersättare.

Nu har MLS-klubben gjort klart med Sergio Reguilón. Spanjoren har varit utan klubb sedan han lämnade Tottenham i somras och har nu skrivit på ett kontrakt över 2027 med option till 2028.

– Det är ett väldigt ambitiöst projekt, en vinnande klubb som gör saker på rätt sätt, och det är det som lockade mig: att komma hit för att fortsätta vinna och tävla

Transferexperten Fabrizio Romano skriver att Reguilón haft flera erbjudande men valde att ansluta till Inter Miami. I klubben spelar bland annat Lionel Messi och Luis Suarez.

