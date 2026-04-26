Uppgifter: Reijnders kan lämna City – efter ett år

För snart ett år sedan värvades Tijjani Reijnders av Manchester City.

Nu kan han komma att lämna Premier League-klubben.

Det rapporterar Calciomercato.com.

Det var under sommaren 2025 som Tijjani Reijnders lämnade AC Milan för spel i Manchester City. Där inledde mittfältaren starkt och stod bland annat för både mål och assist i sin liga-debut.

Under den senaste tiden har det dock inte blivit särskilt mycket till speltid för nederländaren, som inte har startat en Premier League-match för sin klubb sedan i januari.

Med anledning av det kan han komma att lämna Manchester City under sommaren. Det skriver sajten Calciomercato.com som menar att en exit från Guardiolas lag är fullt tänkbar, efter endast ett år i klubben.

Skulle det bli så att 27-åringen lämnar den engelska klubben under sommaren sägs en återkomst till Italien vara aktuell.

Sedan flytten till Manchester City har Tijjani Reijnders spelat 48 matcher i vilka han har gjort sju mål och åtta assist.