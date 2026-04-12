Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Reuteler på väg till Arsenal

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Géraldine Reuteler fick sitt stora genombrott under fjolårets EM.
Nu kan Eintrancht Frankfurt-stjärnan lämna för Arsenal.
Det uppger journalisten Tim Stillman.

Géraldine Reuteler som till vardags representerar Eintracht Frankfurt fick sitt internationella genombrott i fjol när Schweiz tog sig historiskt långt i hemma-EM. Nu kan den schweiziska-stjärnan flytta från Tyskland.

Enligt journalisten Tim Stillman, som Blick hänvisar till, är Géraldine Reuteler nära Arsenal. Uppgifterna gör gällande att 26-åringen inte kommer förlänga sitt avtal med Eintracht Frankfurt och kommer troligen flytta till England och WSL-klubben Arsenal på fri transfer.

Reuteler har gjort 87 A-landskamper för Schweiz.

