Uppgifter: Rita Guarino kan ta över West Ham

West Hams damlag har sparkat sin huvudtränare Rehanne Skinner.

Enligt The Guardian kommer Rita Guarino, 54, ta över.

Foto: Alamy

I torsdags kom beskedet att West Ham sparkar sin huvudtränare Rehanne Skinner. Nu ser det ut som att klubben kan ha hittat sin ersättare.

Enligt uppgifter från The Guardian tar klubben in Rita Guarino. Italienskan erfarenhet från bland annat Inter och Juventus.

West Ham är två poäng från nedflyttningsstrecket och jumboplatsen som Liverpool innehar.