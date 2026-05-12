Intresset är stort för Jarrod Bowen.

Engelsmannen följs av klubbar som Liverpool och Newcastle.

West Ham försöker att kämpa sig kvar i Premier League. Londonklubben studsar mellan att ligga ovanför och nedanför strecket. Nu kan de få ytterligare huvudbry.

Lagets storstjärna Jarrod Bowen följs av flera Premier League-klubbar. Tidningen Daily Mail uppger att Newcastle, Liverpool och Everton visar intresse för 29-åringen.

Skulle West Ham åka ur ligan kan det innebära att de behöver sälja Bowen för att tjäna pengar. Samtidigt finns det en chans att han säljs trots att laget räddar kontraktet, rapporterar Daily Mail.

Jarrod Bowen noteras för 10 mål och 11 elva assist på 40 matcher den här säsongen.