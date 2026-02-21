Uppgifter: Robbie Keane kan ta över Crystal Palace
Crystal Palace går tungt i Premier League.
Då kan tränaren Oliver Glasner ersättas av Robbie Keane.
Det rapporterar TalkSport.
Under den senaste tiden har Crystal Palace varit ett av Premier Leagues mest formsvaga lag. Totalt sett har man vunnit en match på 15 försök i alla tävlingar, och man placerar sig just nu på en 13:e-plats i tabellen.
Därför uppges tränaren Oliver Glanser hänga löst och riskera att förlora sitt jobb, till en före detta storspelare.
Lyssnar man till uppgifter från TalkSport är Robbie Keane, som har spelat i klubbar som Liverpool, Tottenham, Celtic och det irländska landslaget, högaktuell för att ersätta Glasner.
Robbie Keane har under det senaste året basat över ungerska Ferencváros där han har imponerat både i den inhemska ligan samt Europa League. Snart kan han alltså vara på väg tillbaka till Premier League, men denna gång som tränare.
