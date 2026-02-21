Uppgifter: Robbie Keane kan ta över Crystal Palace

Crystal Palace går tungt i Premier League.

Då kan tränaren Oliver Glasner ersättas av Robbie Keane.

Det rapporterar TalkSport.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste tiden har Crystal Palace varit ett av Premier Leagues mest formsvaga lag. Totalt sett har man vunnit en match på 15 försök i alla tävlingar, och man placerar sig just nu på en 13:e-plats i tabellen.

Därför uppges tränaren Oliver Glanser hänga löst och riskera att förlora sitt jobb, till en före detta storspelare.

Lyssnar man till uppgifter från TalkSport är Robbie Keane, som har spelat i klubbar som Liverpool, Tottenham, Celtic och det irländska landslaget, högaktuell för att ersätta Glasner.

Robbie Keane har under det senaste året basat över ungerska Ferencváros där han har imponerat både i den inhemska ligan samt Europa League. Snart kan han alltså vara på väg tillbaka till Premier League, men denna gång som tränare.