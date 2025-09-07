Uppgifter: Robert Lewandowski kan flytta till Serie A

Nästa sommar löper Robert Lewandowskis kontrakt med FC Barcelona ut.

Då kan den polska anfallaren vara aktuell för en flytt till Serie A.

Det rapporterar Calciomercato.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 36, lämnade Bayern München för Barcelona.

Sedan dess har det blivit spel i 149 matcher i vilka han har gjort 101 mål och 20 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar – och senast då kommer han att lämna Barcelona. Det uppges den polska stjärnan ha blivit informerad om från klubbledningen.

Enligt uppgifter har 38-åringen en lön på 26 miljoner euro per år, eller 285 miljoner kronor. Den kostnaden sägs ”Barca” vilja bli av med.

Framtiden för Lewandowski står därför inte klar. Däremot uppger Calciomercato att Serie A skulle kunna vara ett alternativ för stjärnan. Detta då andra äldre spelare som Luka Modrić och Kevin De Bruyne har bytt Real Madrid och Manchester City mot spel i den italienska högstaligan.