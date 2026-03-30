Uppgifter: Roberto De Zerbi är nära Tottenham

Roberto De Zerbi är en het kandidat att ta över Tottenham.

Det uppger bland annat transferjournalisten Nicolo Schira.

Tottenham befinner sig i en svår situation i Premier League och valde i söndags att sparka interimtränaren Igor Tudor. Han hade tagit över rollen som huvudtränare efter att Thomas Frank lämnat, vilket innebär att klubben nu står inför att hitta ännu en ny tränare.

Den senaste tiden har Tottenham framför allt kopplats samman med Roberto De Zerbi och Sean Dyche som tänkbara ersättare.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är klubben nära att göra klart med De Zerbi på ett femårskontrakt. Just nu pågår arbetet med att sätta ihop hans tränarstab.

Även Sky Sports har nyligen rapporterat att De Zerbi är positiv till att ta över tränarjobbet i Londonklubben.

Tottenham ligger för närvarande på 17:e plats i Premier League, bara en poäng före Londonrivalen West Ham som befinner sig på nedflyttningsplats.