Uppgifter: Robertson närmar sig Tottenham

Andy Robertson har kommit med beskedet att han lämnar Liverpool.

Enligt Fabrizio Romano är han nära flytt till Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kom beskedet att Andy Robertson lämnar Liverpool vid säsongsslutet efter nio år i klubben. Nu kommer transferjournalisten Fabrizio Romano med uppgifter om att han är nära Tottenham. Uppgifterna gör gällande att Tottenham är muntligt överens med Robertson och kan ska ansluta i sommar.

Enligt uppgifterna är inget klar och Tottenhams överlevnad i Premier League är en viktig faktor. Robertson uppges dock vara redo att välja Spurs, om klubben bara undviker nedflyttning till Championship.

Andy Robertson har noterats för 13 mål och 69 assist på 373 tävlingsframträdanden i Liverpool.