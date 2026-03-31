Uppgifter: Robertsson jagas av Milan
Andy Robertsson, 32, sitter på utgående kontrakt.
Nu kan han lämna Liverpool för Italien.
Andy Robertsson anslöt till Liverpool 2017. Nu ryktas han bort från klubben – igen. Robertson var aktuell för Tottenham i vintras, men Liverpool valde att behålla honom.
32-åringen sitter på utgående kontrakt och det ser inte ut som att det blir någon förlängning.
Tottenham sägs göra ett nytt försök men samtidigt finns en Serie-A klubb som tagit upp jakten.
Calciomercato.it skriver att den italienska storklubben Milan överväger Robertson inför nästa säsong.
