Uppgifter: Robin Quaison kan vända hem till AIK

Robin Quaison har inte spelat i allsvenskan sedan 2014.

Nu är han aktuell för en flytt hem till AIK.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha gjort stor succé i AIK under det tidiga 2010-talet flyttade Robin Quaison till italienska Palermo.

Därefter har 32-åringen spelat för klubbar som tyska Mainz, saudiska Al-Ettifaq, och grekiska Aris Thessaloniki. Däremot har anfallaren varit klubblös sedan sommaren, då han lämnade Grekland och Aris.

Nu kan han vara aktuell för en flytt hem till ”Gnaget”. Enligt Expressen har AIK och Quaison har varit i kontakt med varandra och ”hört sig för” kring framtiden. Däremot ska en affär inte vara nära i nuläget även om de svartgula sägs överväga att möjliggöra en comeback för 32-åringen.

Vidare ska det faktum att Quaison representerats av agenturen Universal Twenty Two, som AIK har valt att inte göra affärer med, inte vara ett problem. Detta då spelaren kan använda ”andra förmedlare” för att göra en övergång möjlig.

Robin Quasion står noterad för spel i 63 matcher med AIK, där han har gjort åtta mål och fem assist.