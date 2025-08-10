Uppgifter: Rodri erbjuds jättekontrakt av City – kan lämna

Rodri, 29, kan vara på väg att lämna Manchester City.

Enligt spanska AS är ledningen i Premier League-klubben oroliga över att tappa mittfältaren.

Samtidigt sägs 29-åringen erbjudas ett nytt jättekontrakt.

Manchester City kan vara på väg mot ett riktigt tapp. Den spanska mittfältsgeneralen Rodri, som är på väg tillbaka från en korsbandsskada, sitter med ett kontrakt som börjar lida mot sitt slut, och 29-åringen har fortsatt inte tagit ett beslut om en eventuell förlängning, rapporterar AS.

Enligt den spanska tidningen kommer City erbjuda Rodri ett nytt kontrakt som skulle göra honom till näst bäst betald i hela truppen, enbart bakom Erling Haaland. Samtidigt beskriver AS det som att det är ett ”verkligt hot” för Premier League-klubben att tappa den 29-åriga mittfältaren.

Skulle han lämna Manchester City uppges Real Madrid ligga närmast till hands.

Rodris avtal med City sträcker sig fram till sommaren 2027.