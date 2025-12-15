Uppgifter: Roma har ögonen på Gudmundsson

Roma vill förstärka laget och ta in en forward.

Enligt La Gazzetta dello Sport finns det två kandidater.

Foto: Alamy

Roma vill förstärka laget och ta in ytterligare forwards. Enligt La Gazzetta dello Sport så vill den Italienska klubben värva Manchester Uniteds Joshua Zirkzee, men klubben har alternativ om deras önskan inte går i mål.

Enligt tidningen så ska Roma även vara intresserade av Fiorentinas Albert Gudmundsson, 28.

Islänningen sitter på ett kontrakt fram till 2029 och har under denna säsongen stått för fem mål och 2 assist på 19 matcher.