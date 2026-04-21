Uppgifter: Roma intresserade av Víctor Muñoz

Roma är intresserade av att säkra upp Víctor Muñoz.

Flera klubbar är intresserade av den 22-åriga yttern, det uppger El Chiringuito.

Foto: Bildbyrån

Víctor Muñoz, som är fostrad i Real Madrid, såldes till CA Osasuna i somras för omkring 5 miljoner euro.

Den 22-årige yttern har haft ett starkt genombrott i La Liga efter sin debut tidigare under våren. Totalt har det blivit 33 tävlingsmatcher, varav 28 från start, med ett facit på sex mål och fem assist.

Real Madrid har en återköpsklausul inskriven i avtalet, och tidigare uppgifter har pekat på att klubben överväger att utnyttja den. Samtidigt har FC Barcelona visat intresse, men mycket tyder på att Madridklubben vill sätta stopp för en sådan övergång.

Nu rapporterar El Chiringuito att AS Roma också har gett sig in i jakten. Den italienska klubben uppges vara redo att lägga ett bud på omkring 40 miljoner euro och ska dessutom ha presenterat ett kontraktsförslag för spelaren.

Enligt uppgifterna har Muñoz ännu inte fattat något beslut om sin framtid. Hans nuvarande avtal med Osasuna sträcker sig till sommaren 2030.