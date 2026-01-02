Uppgifter: Roma vill ha tillbaka Mohamed Salah

Mohamed Salah har ryktats bort från Liverpool.

Egyptierns tidigare klubb Roma vill gärna ha tillbaka honom.

Det rapporterar La Reppublica.

Foto: Alamy

Efter att Mohamed Salah lämnats utanför Liverpool startelva i flera matcher blossades det upp en konflikt mellan spelaren och tränaren Arne Slot. Salah ansåg att han blivit ”kastad under bussen”. Nu uppges det värsta vara löst mellan parterna men stjärnans framtid i klubben är ännu oklar.

Nyligen rapporterades det om att intresset från Saudiarabien har svalnat till följd av att relationen blivit bättre mellan Salah och Slot. Men intresse för egyptiern finns fortfarande.

Enligt den italienska tidningen La Reppublica är Roma angelägna om att värva Salah om han lämnar England. Dock är det bara möjligt för den italienska klubben att värva honom om det sker i sommar.

Mohamed Salah spelade för Roma mellan 2015 och 2017 innan det bar av mot Liverpool.