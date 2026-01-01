Uppgifter: Intresset för Mohamed Salah har svalnat

Det har ryktats flitigt kring Mohamed Salah den senaste tiden.

Nu ser det dock ut att lugna ner sig något kring den egyptiska stjärnan.

Han väntas stanna i Liverpool över vinterfönstret, detta samtidigt som intresset från Saudiarabien uppges ha svalnat.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har varit omskriven den senaste tiden.

Den egyptiske stjärnan bänkades i tre matcher i rad och följde upp detta med att gå till attack mot Liverpool och Arne Slot. Efter det petades han helt i truppen mot Inter i Champions League, men inför ligamötet med Brighton den 13 december var egyptiern tillbaka i truppen.

Det var senaste matchen som Salah gjorde för Liverpool, detta då han för tillfället är och spelar Afrikanska mästerskapen med Egypten, men skriverierna har inte försvunnit för det.

Det har ryktats flitigt kring Salahs framtid, men nu kommer rapporter som tyder på att läget kan vara på väg att lugna ner sig. Daily Mirror rapporterar nämligen att Salah väntas stanna i Liverpool över januarifönstret, samma källa uppger även att intresset från Saudiarabien för yttern ska ha svalnat.

Salah har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2027 och utöver Saudi-rykten så har även Fenerbahce nämnts som en tänkbar nästa klubbadress.