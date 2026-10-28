Uppgifter: Roma vill värva Chelsea-floppen

Jamie Gittens har haft svårt att slå sig in i Chelsea sedan flytten från Borussia Dortmund.

Nu uppges Roma vara intresserat av att värva 22-åringen, enligt Tuttomercato.

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Roma uppges vara intresserat av att värva Jamie Gittens från Chelsea, enligt Tuttomercato.

Den italienska klubben ska ha 22-åringen på sin önskelista inför kommande värvningsfönster. Även Stuttgarts yttermittfältare Jamie Leweling uppges finnas med på listan, rapporterar sajten.

Gittens anslöt till Chelsea från Borussia Dortmund inför förra säsongen i en affär som uppgavs vara värd omkring 635 miljoner kronor.

Tiden i London har dock inte blivit som förväntat. Förra säsongen noterades engelsmannen för 16 framträdanden i Premier League, men fick endast 490 minuters speltid.

Den här säsongen inledde han med att sitta på bänken i Chelseas fem första matcher, innan han åkte på en skada.

Roma ligger för närvarande trea i Serie A.