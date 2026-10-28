Uppgifter: Roma vill värva Chelsea-floppen
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Jamie Gittens har haft svårt att slå sig in i Chelsea sedan flytten från Borussia Dortmund.
Nu uppges Roma vara intresserat av att värva 22-åringen, enligt Tuttomercato.
Roma uppges vara intresserat av att värva Jamie Gittens från Chelsea, enligt Tuttomercato.
Den italienska klubben ska ha 22-åringen på sin önskelista inför kommande värvningsfönster. Även Stuttgarts yttermittfältare Jamie Leweling uppges finnas med på listan, rapporterar sajten.
Gittens anslöt till Chelsea från Borussia Dortmund inför förra säsongen i en affär som uppgavs vara värd omkring 635 miljoner kronor.
Tiden i London har dock inte blivit som förväntat. Förra säsongen noterades engelsmannen för 16 framträdanden i Premier League, men fick endast 490 minuters speltid.
Den här säsongen inledde han med att sitta på bänken i Chelseas fem första matcher, innan han åkte på en skada.
Roma ligger för närvarande trea i Serie A.
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