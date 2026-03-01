Uppgifter: Roma vill värva Koopmeiners från Juventus

Teun Koopmeiners har haft en tuff start i Juventus.

Nu uppges Roma vilja hämta mittfältaren i sommar.

Foto: Bildbyrån

Efter succéåren i Atalanta lämnade Teun Koopmeiners klubben sommaren 2024 för en övergång till Juventus värd omkring 60 miljoner euro.

I Bergamo var han en nyckelspelare när laget vann Europa League 2023/24 och noterades för tolv mål och fem assist i Serie A under sin sista säsong.

I Turin har det däremot gått tyngre. Under tränaren Luciano Spalletti har 28-åringen haft svårt att bli ordinarie och står fortfarande utan ligamål den här säsongen.

Enligt uppgifter från italienska medier överväger Roma att försöka värva nederländaren i sommar. Klubben leds av Gian Piero Gasperini vilket är tränaren som fick ut det bästa av Koopmeiners under tiden i Atalanta.

Samtidigt sägs Juventus vara villigt att sälja, men först vid bud över 30 miljoner euro.

Koopmeiners har kontrakt till 2029.