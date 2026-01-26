Uppgifter: Roma visar intresse för Yannick Carrasco

AS Roma kan vara påväg att förstärka sin offensiv.

Detta då man, enligt Fabrizio Romano, visar intresse för Yannick Ferreira Carrasco.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2023 har Yannick Carrasco spelat för saudiska Al Shabab, då han tackade för sig efter åtta år i Atletico Madrids organisation.

Nu kan han vara på väg tillbaka till Europa.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har Serie A-klubben AS Roma tagit ett första steg i processen att värva belgaren, genom ett lån.

Huruvida det blir aktuellt återstår att se, då Al Shabab hittills inte har öppnat dörren för att släppa sin stjärna under januari.

Roma ska inte heller vara ensamma med att visa intresse för 32-åringen, då även ligakokurrenten Napoli har ställt frågan om Carrasco.

Med Al Shabab står Yannick Carrasco noterad för spel i 62 matcher i vilka det har blivit 22 mål och 16 assist.