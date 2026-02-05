Uppgifter: Ronaldo väntas återvända – vid Saudiarabien-exit

Cristiano Ronaldo har rapporterats vara missnöjd i Al Nassr

Den portugisiske anfallaren bojkottar matcher och en flytt bort från Saudiarabien kan komma att bli aktuell.

Skulle det bli en flytt ses en comeback i Sporting Lissabon som högst tänkbar enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagskvällen kom uppgifter om att Cristiano Ronaldo väntas bojkotta sin andra match i Al Nassr.

Anledningen bakom portugisens missnöje sägs vara att han anser att Saudiarabiens offentliga investeringsfond, PIF, behandlar sina klubbar olika och således främjar topprivaler Al Nassr gällande investeringar

Ronaldo har uppgetts överväga att lämna klubben i sommar och skulle det bli en flytt till Saudiarabien så ser han ut att kunna återvända till där allt började.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att om det blir ett klubbyte för Ronaldo i sommar, så är det högst tänkbart och troligt att 41-åringen återvänder till Sporting Lissabon.

Storstjärnan representerade den portugisiska klubben mellan 1998 och 2003, innan han lämnade för Manchester United.