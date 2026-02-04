Uppgifter: Ronaldo bojkottar sin andra raka match

Cristiano Ronaldo uppges vara missnöjd med sin situation i Al Nassr.

Nu uppges han också bojkotta sin andra raka match för den saudiska klubben.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Superstjärnan Cristiano Ronaldo uppges strejka. Enligt flera medier är den portugisiske stjärnan missnöjd med hur hans klubb Al Nassr behandlas av Saudiarabiens offentliga investeringsfond, PIF. Ronaldo menar att PIF främjar Al Nassrs rivaliserande klubbar främst när det kommer till investeringar.

Enligt den portugisiska tidningen Record överväger också 40-åringen att lämna Saudiarabien i sommar.

Nu skriver ESPN att Ronaldo ser ut att bojkotta sin andra raka ligamatch för Al Nassr. Detta då han inte har fått någon konkret försäkran från PIF vad gäller hur de olika klubbarna sköts.

Skulle portugisen inte få de besked han hoppas på under de kommande veckorna kan Ronaldo komma att trycka på för en exit under juni månad.

Förutom Al Nassr äger PIF Al-Hilal, Al Ahli och Al Ittihad i Saudiarabien.