Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Rui Modesto aktuell för utlåning

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Rui Modesto kan vara på väg att lämna Udinese temporärt.
Den förre AIK-stjärnan uppges vara på väg att lånas ut till Catanzaro.
Detta rapporterar Gianluca Di Marzio.

Rui Modesto gjorde stor succé i AIK och förra sommaren lämnade han för italienska Udinese.

25-åringen har haft svårt att slå sig in i Serie A-klubben och nu ser det ut att bli temporär flytt för honom.

Transferspecialisten Gianluca Di Marzio rapporterar nämligen att en utlåning till Serie B-klubben Catanzaro är aktuell.
Förhandlingar mellan klubbarna uppges på våg.

Under debutsäsongen i Udinese noterades Modesto för 20 framträdanden i Serie A, men bara för 595 minuters speltid.

