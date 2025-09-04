Rui Modesto uppgavs vara aktuell för en flytt till polska Rakow Częstochowa.

Nu tackar portugisen nej till den polska klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Udineses Rui Modesto ryktades vara nära en övergång under transferfönstret. Klubben det gällde var polska Rakow Częstochowa.

Nu ser det inte ut att bli någon flytt för den förre AIK-succén.

Enligt transferexperten Nicolo Schira har Modesto nobbat den polska klubben. Schira rapporterar även att ytterligare klubbar har hört sig för om honom. Det rör sig om turkiska Fatih Karagümrük, Genk och Gazientep.

Rui Modesto anslöt till Udinese från AIK sommaren 2024. Kontraktet med den italienska klubben sträcker sig till 2029