Uppgifter: Så mycket betalar Celtic för Benjamin Nygren

Benjamin Nygren påstås vara så gott som klar för Celtic.

Nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med uppgifter om hur mycket han köps loss för.

Den svenska anfallaren Benjamin Nygren ser utt att göra en flytt till Scottish Premiership och storklubben Celtic.

Det var i förra veckan som anfallaren sades ha valt en flytt till Celtic, efter att Anderlecht hört sig för kring landslagsanfallaren.

Då rapporterade Sky Sports att Celtic och FC Nordsjælland hade kommit överens om en övergångssumma på 1,7 miljoner pund, eller 22 miljoner kronor. Det menar Fabrizio Romano är fel.

Enligt transferspecialisten köps Nygren loss för en billigare peng. Det ska handla om 1,5 miljoner euro, eller 16-17 miljoner kronor.

I Skottland sägs den tidigare Blåvitt-spelaren skriva på ett kontrakt med Celtic fram till juni 2029 med ett optionsår.

Benjamin Nygren gjorde en stark säsong för sin danska klubb den gångna säsongen och har gjort totalt 35 mål och åtta assist för klubben sedan han anslöt 2022.

🚨⚪️🟢 Benjamin Nygren to Celtic, here we go! Deal done with Nordsjælland for €1.5m transfer fee.

Contract until June 2029 plus option until 2030. pic.twitter.com/eIn52Guodj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2025