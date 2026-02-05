Uppgifter: Så mycket kräver Dortmund för Daniel Svensson

Daniel Svensson drar till sig en hel del intresse.

Borussia Dortmund verkar inte heller omöjliga att få till en affär med.

Den tyska storklubben uppges vilja ha 300 miljoner kronor för svensken.

Foto: Bildbyrån

Daniel Svensson har imponerat i Borussia Dortmund och det har inte gått andra klubbar obemärkt förbi.

Svensken uppges följas av storklubbar som Arsenal och Inter, samtidigt som anrika Leeds United sägs vara mest intresserade av honom.

Ifall någon klubb vill plocka in honom så kommer det dock att kosta en del.

Tyska Bild rapporterar nämligen att Dortmund lär vara villiga att sälja vänsterbacken ifall man får 300 miljoner kronor för honom.

Daniel Svensson som kom till den tyska storklubben förra vintern har kontrakt med klubben fram till sommaren 2029.