Uppgifter: Så mycket kräver PSV för Ricardo Pepi

Ricardo Pepi ryktas lämna PSV Eindhoven för Fulham.

Då kräver den nederländska klubben nära 500 miljoner kronor för sin anfallare.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Under de senaste dagarna har PSV Eindhovens Ricardo Pepi, 22, ryktats vara aktuell för en övergång till Fulham.

Tidigare har även uppgifter från England gjort gällande att London-klubben är redo att lägga ett bud på den amerikanska spelaren under januarifönstret. Då har de sagts vara villiga att erbjuda PSV upp mot 30 miljoner pund.

Det räcker dock inte då Eredivisie-klubben kräver omkring 40 miljoner pund, vilket är nära 500 miljoner kronor, enligt Daily Mail. Framgent väntas de två klubbarna förhandla om att hitta en prislapp som båda går med på.

Ricardo Pepi står noterad för spel i 88 matcher med PSV Eindhoven i vilka han har gjort 35 mål.