Uppgifter: Så mycket tjänar Alexander-Arnold i Real Madrid

Trent Alexander-Arnold kommer att lämna Liverpool – och sannolikt spela för Real Madrid.

Där kommer han inte heller att spela gratis.

Enligt uppgifter från The Times ser han ut att tjäna 1,9 miljoner netto i veckan.

Trent Alexander-Arnolds kontrakt med Liverpool är utgående och nu har ytterbacken tagit ett beslut om framtiden.



Under måndagen meddelade Premier League-mästarna att 26-åringen kommer att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar.



– Efter att ha gett allt dag ut och dag in i 20 år har jag nu nått en punkt där jag känner att jag behöver en förändring, en ny utmaning för mig som spelare och som person. Och jag tror att det är rätt tid för mig att göra det nu, sade han via klubbens hemsida.



Mycket tyder också på att nästa destination blir Spaniens huvudstad, och spel i Real Madrid.



Där kommer han inte heller att arbeta utan lön, snarare tvärtom.



Enligt brittiska The Times är ”Los Blancos” redo att erbjuda ”TAA” ett femårskontrakt med lön på 150 000 pund (cirka 1,9 miljoner kronor) – i veckan. Det innebär att hans årslön landar på ungefär 97,7 miljoner kronor netto.



26-åringen står noterad för 23 mål och 92 assist på 351 matcher med Liverpool hittills.



Under i sin tid i klubben har han varit med och vunnit bland annat två Premier League-titlar och en Champions League-titel.

