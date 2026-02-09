Uppgifter: Så mycket vill Liverpool ha för Chiesa

Federico Chiesa, 28, ryktas till Italien.

Liverpool kräver 25-30 miljoner euro för forwarden.

Det rapporterar sajten CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa har på senare tid ryktats bort från Liverpool. 28-åringen har kopplats ihop med klubbar som Roma, Napoli och Juventus i Serie A.

Enligt sajten CaughtOffside kan Liverpool tänkas släppa Chiesa för 25-30 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 265-320 miljoner kronor.

Chiesa har gjort tre mål och lika många assist på 25 tävlingsframträdanden den här säsongen. Kontraktet med Liverpool löper ut sommaren 2028.