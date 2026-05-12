Uppgifter: Så mycket vill United värva i sommar

Manchester United vill förstärka truppen rejält i sommar.

Närmare bestämt planerar klubben för minst fem värvningar.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har säkrat en plats i Champions League till nästa säsong. Inför sommarens transferfönster väntas storklubben göra flera värvningar för att stärka upp truppen.

Sedan tidigare står det klart att mittfältskuggen Casemiro lämnar efter säsongen. Tidningen The Sun rapporterar att United vill göra minst fem värvningar i sommar. Målet är att plocka in tre centrala mittfältare, en vänsterback och en anfallare.

Samtidigt kan ”The Red Devils” tänka sig en ny målvakt som är andrahandsvalet bakom Senne Lammens.

Det har tidigare ryktats om att Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton och Carlos Baleba ska vara aktuella mittfältsvärvnignar för United.