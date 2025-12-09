Uppgifter: Sabetkar aktuell för BP
Brommapojkarna saknar sportchef.
Sean Sabetkar är högaktuell att ta över jobbet.
Detta enligt uppgifter från Fotbollskanalen.
Philip Berglund lämnade BP som sportchef för att ta jobbet som chefscout i Hammarby. Klubben är nu på jakt efter en ny sportchef och Sean Sabetkar sägs enligt Fotbollskanalens uppgifter vara aktuell att ta över.
Sean Sabetkar har sedan oktober 2024 varit assisterande sportchef i Degerfors åt Patric Werner och duon lyckades se till att laget höll sig kvar i allsvenskan. Men nu kan han vara på väg bort.
Enligt Fotbollskanalens uppgifter är Sean Sabetkar nära att bli ny sportchef i BP. Parterna har haft flera möten och Sabetkar är just nu favorit till att få jobbet.
I sin assisterande sportchefsroll i Degerfors har Sabetkar ansvar och extra fokus på scouting. Hans kontrakt med Degerfors sträcker sig till 2026.
