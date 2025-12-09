Uppgifter: Sabetkar aktuell för BP

Brommapojkarna saknar sportchef.

Sean Sabetkar är högaktuell att ta över jobbet.

Detta enligt uppgifter från Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Philip Berglund lämnade BP som sportchef för att ta jobbet som chefscout i Hammarby. Klubben är nu på jakt efter en ny sportchef och Sean Sabetkar sägs enligt Fotbollskanalens uppgifter vara aktuell att ta över.

Sean Sabetkar har sedan oktober 2024 varit assisterande sportchef i Degerfors åt Patric Werner och duon lyckades se till att laget höll sig kvar i allsvenskan. Men nu kan han vara på väg bort.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter är Sean Sabetkar nära att bli ny sportchef i BP. Parterna har haft flera möten och Sabetkar är just nu favorit till att få jobbet.

I sin assisterande sportchefsroll i Degerfors har Sabetkar ansvar och extra fokus på scouting. Hans kontrakt med Degerfors sträcker sig till 2026.