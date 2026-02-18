Uppgifter: Sævarsson, 41, återvänder till Island

Birkir Már Saevarsson har hunnit fylla 41, men har inga planer på att lägga av.

Nu rapporterar Fotbolti.net att han kommer att återvända till Island – för spel med klubben KH.

Foto: Bildbyrån

Birkir Már Saevarsson, 41, spelade för Hammarby IF mellan 2015 och 2017 och gjorde totalt 99 matcher.

Efter sejouren i ”Bajen” flyttade högerbacken hem till Island för spel med Valur där han tillbringade hela sju år.

I början av fjolåret valde Sævarsson och hans familj att återvända till Sverige där han skrev på för Nacka FC. Nu ser flyttlasset ut att gå tillbaka till Island, då Sævarsson har gjort klart med en ny klubb.

Lyssnar man till uppgifter från Fotbolti.net har 41-åringen skrivit på för klubben KH i den isländska tredjeligan. Således fortsätter fotbollskarriären för den forne Hammarby-spelaren.