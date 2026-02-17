Uppgifter: Saka blir bäst betald i Arsenal

Arsenal väntas skriva ett nytt avtal med Bukayo Saka.

Enligt BBC blir 24-åringen bäst betald i klubben med en veckolön på 300 000 pund.

Foto: Bildbyrån

Bukayo Saka, 24, sitter på ett kontrakt med Arsenal som löper ut sommaren 2027. Det har tidigare ryktats om att engelsmannen kommer att förlänga avtalet med ”Gunners”.

Enligt BBC har Saka och Arsenal kommit överens om ett nytt avtal som sträcker sig till 2031. Där till blir han den bäst betalda spelaren i klubben.

BBC uppger att Sakas veckolön landar på 300 000 pund i veckan, det vill säga en veckolön på 3,6 miljoner kronor.

Saka skrev sitt proffskontrakt med Arsenal 2019 och noteras för 77 mål och 79 assist på 296 tävlingsframträdanden.