Uppgifter: Salah kan återvända till gamla klubben

Mohamed Salah lämnar Liverpool i sommar.

Egyptiern överväger en återkomst till Roma.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Tidigare i veckan meddelade Liverpool att stjärnan Mohamed Salah lämnar efter säsongen. Det har tidigare skrivits om att flera klubbar i Saudiarabien har visat intresse.

Nu rapporterar den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport att Salah kan tänka sig att återvända till Roma i sommar, bland flera alternativ.

Det som kan sätta stopp för en comeback i Serie A-klubben är Salahs höga lön. Egyptiern uppges tjäna tolv miljoner euro om året. Det motsvarar ungefär 131 miljoner kronor.

Salah spelade i Roma 2015 till 2017.