Uppgifter: Sancho kan gå gratis

Jadon Sancho, 25, är på lån i Aston Villa.

Nu kan han gå gratis från Manchester United.

Det uppger The Sun.

Jadon Sancho är på lån hos Aston Villa från Manchester United. Lånet sträcker sig fram till sommaren.

I samband med att låneavtalet med Astom Villa går ut så utgår även hans kontrakt med Manchester United och United vill inte förlänga, enligt The Sun.

25-åringen har ett kontrakt värt 200 000 pund i veckan, motsvarande drygt 2,4 miljoner kronor, enligt uppgifterna. Uppgifterna säger även att United låter 25-åringen gå gratis i sommar istället för att behöva betala lön ännu ett år.

The Sun säger även att Aston Villa inte kommer vilja använda köpoptionen som finns med i lånet.