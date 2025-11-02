Uppgifter: Saudisk klubb har lagt bud på Lewandowski

Han väntas lämna FC Barcelona efter säsongen.

Nu skriver spanska Fichajes att en klubb redan har lagt ett bud.

Denna kommer från Saudiarabien.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona.

Sedan dess har det blivit spel i 156 matcher i vilka han har gjort 105 mål och 20 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar – och senast då kommer han att lämna Barcelona. Det uppges den polska stjärnan ha blivit informerad om från klubbledningen.

Redan nu sägs en annan klubb ha lagt ett bud på 37-åringen för att värva honom i januari. Det rapporterar spanska Fichajes som skriver att klubben kommer från Saudiarabien.

Exakt vilken klubb det handlar om framgår dock inte av uppgifterna. Däremot ska budet ligga på 35 miljoner euro – eller 383 miljoner kronor. https://embed.viaplay.com/sport/20bf7a54-405c-44f8-a604-013b130a63bb?partnerId=c90a41c7-db19-4228-8a7f-3b88ab8b19e8&autoplay=true&showtitle=false&postplay=off

Huruvida Lewandowski vill flytta till Saudiarabien framgår inte av de spanska rapporterna.