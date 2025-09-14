Uppgifter: Saudiskt jättebud på Phil Foden

Phil Foden är eftertraktad.

Saudiska Al-Nassr har lagt ett bud på 130 miljoner euro för engelsmannen.

Det rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Alamy

Phil Foden har hittills gjort två framträdanden i Premier League för Manchester City. Enligt spanska Fichajes dras det redan i engelsmannen inför nästa transferfönster.

Enligt den spanska sajten är det saudiska Al-Nssr som har lagt ett hissnande bud på 25-åringen. Budet uppges ligga på 130 miljoner euro (ungefär 1,4 miljarder kronor).

Samtidigt rapporterar Fichajes att Pep Guardiola inte kommer att släppa sin stjärna.

Förra säsongen noterades Foden för 13 mål och sju assist på49 tävlingsframträdanden i Manchester City.