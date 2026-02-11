Uppgifter: Schlotterbeck föredrar Real Madrid

Dortmunds Nico Schlotterbeck är på flera klubbars radar.

Om tysken fick bestämma skulle han vilja gå till Real Madrid.

Det rapporterar tyska Sport Bild.

Nico Scholtterbeck, 26, har varit en av Borussia Dortmunds utmärkande spelare under säsongen. De tyska försvararen har tidigare kopplats ihop med klubbar som Bayern München, Real Madrid och Barcelona.

Enligt tyska Sport Bild har Schlotterbeck en drömdestination om han skulle lämna Tyskland. Sport Bild uppger att Liverpool skulle kunna tänka sig att värva honom men om spelaren själv får bestämma är det Real Madrid som han föredrar.

Tidigare uppgifter gör gällande att prislappen på Dortmund-stjärnan värderas till 50 miljoner euro vilket motsvarar ungefär 545 miljoner kronor.

Schlotterbecks avtal med Dortmund sträcker sig till 2027.