Uppgifter: Schlotterbeck förlänger med Dortmund

Nico Schlotterbeck, 26, är het på markanden.

Men nu har han bestämt dig för att stanna i Dortmund.

Det uppger tyska Bild.

Nico Schlotterbeck anslöt till Dortmund sommaren 2022. Sedan dess har han gjort succé och det har ryktats om flytt till många klubbar. Samtidigt har den tyska klubben jobbat hårt för att behålla sin kugge.

Sky Sport Germany uppgav nyligen att Dortmund och mittbacken är nära en överenskommelse. Nu kommer nya uppgifter från tyska Bild att parterna är överens om ett nytt kontrakt fram till 2031. Det kontrakt han sitter på nu sträcker sig till 2027.

Schlotterbeck kommer att höja sin lön till 14 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 150 miljoner kronor per säsong, enligt uppgifterna. Dessutom finns en utköpsklausul på 60 miljoner euro, som träder i kraft sommaren 2027.

Schlotterbeck har gjort fyra mål och två assist på 30 tävlingsmatcher den här säsongen.