Uppgifter: Sean Dyche aktuell för krisklubben

Tottenham Hotspur går riktigt tungt i Premier League.

Därför överväger man att byta tränare för andra gången denna säsong.

Detta från Igor Tudor till Sean Dyche, enligt The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Sedan Igor Tudor tog sig an uppdraget som huvudtränare för Tottenham Hotspur har klubben spelat fem matcher i Premier League. Av dessa har man förlorat fyra, spelat oavgjort i en och släppt in hela 14 mål.

Efter förra helgens 3-0-förlust mot Nottingham Forest har det spekulerats mycket om huruvida kroaten kommer att fortsätta träna ”Spurs” efter landslagsuppehållet.

Nu skriver The Telegraph att klubben överväger att ta in Sean Dyche för att rädda kvar klubben i Premier League. Det är inte heller första gången som Dyche görs aktuell för Spurs. Däremot sades han inte vilja ta sig an jobbet i krisklubben sist han var aktuell.

The Telegraph skriver vidare att Dyche kan komma att värvas inom kort – i det fall att Roberto De Zerbi, som sägs vara klubbens förstaval som tränare, inte tar sig an jobbet under den pågående säsongen.

Sean Dyches senaste jobb som tränare var med Nottingham Forest, som han fick sparken från efter 25 matcher.