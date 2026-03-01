Uppgifter: Sejdiu överens med rumänsk klubb

Patriot Sejdiu lämnade Malmö FF vid årsskiftet.

Nu ska han ha hittat en ny klubbadress enligt Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Vid årsskiftet meddelade Malmö FF att klubben och Patriot Sejdiu skulle gå skilda vägar efter en gemensam överenskommelse. Sejdiu var utlånad till Östers IF förra säsongen.

Nu ska hans karriär fortsätta utomlands.

Enligt uppgifter från Sportbladets är han överens med rumänska UTA Arad om ett kontrakt. Klubben har totalt sex ligatitlar och två cupguld.

Seidju väntas presenteras som klubbens nästa nyförvärv inom kort om inget oförutsett inträffar.