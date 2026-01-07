Uppgifter: Semenyo närmar sig Manchester City

Antoine Semenyo, 25, är ytterst nära en flytt till Manchester City.

Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Under en lång tid har det ryktats att Antoine Semenyo ska vara aktuell för en övergång från Bournemouth till Manchester City. Enligt Fabrizio Romano är affären ytterst nära att gå i mål.

Romano skriver att Semenyo ska genomgå en läkarundersökning på torsdag och att City skriver ett långtidskontrakt med 25-åringen. Övergångssumman landar på 65 miljoner pund, nära 810 miljoner kronor, vilket är hans utköpsklausul.

Semenyo har gjort 9 mål och 3 assist på 19 matcher för Bournemouth den här säsongen.