Flera klubbar vill ha Bournemouths Antoine Semenyo.

Men Semenyo föredrar Liverpool.

Det rapporterar the Guardian.

Foto: Bildbyrån

Bournemouth-stjärnan Antoine Semenyo, 25, är hett villebråd inför vinterns transferfönster. Tidigare uppgifter gör gällande att Manchester City och Manchester United är i kamp om ghananen.

Nu rapporterar The Guardian att om Semenyo fick välja hade det blivit Liverpool. Samtidigt uppges han ha City som sitt andraval om det inte blir någon flytt till Merseysideklubben.

Semenyo noteras för åtta mål och tre assist på 16 matcher den här säsongen.