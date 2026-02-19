Uppgifter: Ser att dumpas av Chelsea efter bara ett år

Chelsea värva Liam Delap förra sommaren.

Redan nu i sommar väntas han lämna klubben.

Manchester United, Everton och Newcastle uppges alla vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Liam Delap gjorde succé i Ipswich Town förra säsongen och den gångna sommaren köptes anfallaren loss av Chelsea.

Skadeproblem under den här säsongen har dock minimerat chanserna till speltid och redan efter en säsong i Londonklubben så kan det vara dags för en flytt.

CaughtOffside rapporterar nämligen att 23-åringen väntas lämna storklubben redan nu i sommar och det ska finnas en hel del intresse för honom.

Enligt uppgifterna så ska Manchester United, Newcastle United och Everton vara intresserade. Det ska även Sunderland och Brighton vara.

Hittills den här säsongen har det blivit ett mål och en assist på 17 matcher i Premier League för anfallaren.