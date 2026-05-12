Uppgifter: Sergio Ramos gör comeback – som ägare
Sergio Ramos kan återvända till Sevilla.
Men denna gång som ägare.
Det rapporterar journalisten Nicolo Schira.
Sergio Ramos lämnade Sevilla 2024 och efter ett äventyr i Mexiko är spanjoren klubblös. Det har tidigare ryktats om att Ramos kommer att lägga skorna på hyllan.
Samtidigt kan han återvända till Sevilla – men inte som spelare. Tuttosport-journalisten Nicolo Schira rapporterar att Ramos är en del av investeringsgruppen Five Eleven Capital som vill köpa den spanska klubben.
Sevilla har kämpat för sin överlevnad i La Liga den här säsongen och med tre omgångar kvar ligger de på en 13:e plats.
Sergio Ramos har gjort totalt 87 matcher i klubben.
